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Безпрецедентна кількість авіації. Ігнат назвав особливість нічного обстрілу

Україна, Понеділок 18 вересня 2023 10:01
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Безпрецедентна кількість авіації. Ігнат назвав особливість нічного обстрілу Фото: речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform com ua)
Автор: Наталія Гурковська

Під час нічої атаки по Україні у повітряному просторі знаходилася безпрецедентна кількість російської авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"Сьогодні вночі була така безпрецедентна кількість авіації. Сьогодні кілька десятників бортів нетипово власне у нічний час знаходилися в повітряному просторі. Це і безпілотники, і тактична авіація, які атакували Україну разом з крилатими ракетами та "Шахедами", - розповів він.

Крім того, за словами спікера, активність авіації була високою.

"Саме тому F-16, які ми хочемо якнайшвидше отримати від партнерів, не повинні поступатися російським літакам за отими тактико-технічними характеристиками. Вони мають їх переважати, аби відігнати їх подалі від наших кордонів", - додав Ігнат.

Обстріл України 18 вересня

Основний удар дронів-камікадзе та ракет під час масованої атаки по Україні в ніч на понеділок, 18 вересня, припав на чотири регіони - Одеську, Миколаївську, Хмельницьку та Кіровоградську області.

Зокрема, у Хмельницькій області пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги, працювала ППО. За даними ВПС України, російські війська атакували Україну дронами-камікадзе та трьома типами ракет - Х-101, Х-555 та Х-55. ППО вдалося збити 18 дронів та 17 ракет. У свою чергу, окупанти випустили 24 безпілотники та 17 ракет.

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