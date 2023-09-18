RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога, есть угроза ракет

Фото: воздушная тревога объявлена из-за угрозы баллистического вооружения (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве и ряде областей раздается сигнал воздушной тревоги. Опасность связана с угрозой применения врагом баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

В чем причина тревоги

По данным Воздушных сил ВСУ, есть угроза применения врагом баллистического вооружения для областей, в которых объявлена тревога.

Последняя атака РФ по Украине

Напомним, что этой ночью россияне атаковали Украину крылатыми ракетами и "Шахедами". Основной удар пришелся на четыре региона - Одесскую, Николаевскую, Хмельницкую и Кировоградскую области.

Так, в Хмельницкой области раздалась серия взрывов во время воздушной тревоги, работала ПВО. Есть происхождение из-за падения обломков.

По данным Воздушных сил, российские войска атаковали Украину ракетами Х-101, Х-555 и Х-55. Враг выпустил 17 ракет, все они были уничтожены. При этом из 24 дронов удалось сбить 18.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевракетна атакавоздушная тревога