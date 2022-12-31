У Києві та низці областей екстрені відключення світла, - ДТЕК

На тлі російського обстрілу у Києві та низці областей запровадили екстрені відключення. Це допоможе уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури у разі влучання.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.
Екстрені відключення світла запровадили у:
"Це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі. Не покидайте укриття та віримо в ППО", - пише пресслужба ДТЕК.
Нагадаємо, РБК-Україна розкриває усі подробиці масованого обстрілу до якого вдалась Росія напередодні Нового року.
Тим часом в Україні почались екстрені відключення світла на тлі російського удару.
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