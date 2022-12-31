В Киеве и ряде областей экстренные отключения света, - ДТЭК

На фоне российских обстрелов в Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения. Это поможет избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры в случае попадания.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.
Экстренные отключения света ввели в:
"Это превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели. Не покидайте укрытия и верим в ПВО", - пишет пресс-служба ДТЭК.
Напомним, РБК-Украина раскрывает все подробности массированного обстрела, к которому прибегла Россия накануне Нового года.
Тем временем, в Украине начались экстренные отключения света на фоне российского удара.
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