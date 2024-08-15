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У Києві та низці областей через загрозу балістики оголосили тривогу

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

У Києві та низці областей ввечері четверга, 15 серпня, було оголошено сигнал повітряної тривоги. Попереджають про загрозу балістичного обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал тривоги оголосили у Києві, а згодом і в північних та східних областях.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - написали Повітряні сили.

Оновлено о 19:45.

У Києві та по областях оголошено про відбій тривоги.

В Україні суворо заборонено фільмувати та публікувати роботу ППО або наслідки ракетних обстрілів. Жителів регіонів, де оголошено повітряну тривогу, просять зберігати спокій та негайно прямувати до укриттів у разі небезпеки.

Де оголошено тривогу

Нагадаємо, сьогодні в Києві вже оголошували тривогу. Тоді також попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння й швидкісну ціль.

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Війна в УкраїніПовітряна тривога