В Киеве и ряде областей из-за угрозы баллистики объявили тревогу

В Киеве и ряде областей вечером четверга, 15 августа, был объявлен сигнал воздушной тревоги. Предупреждают об угрозе баллистических обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Сначала сигнал тревоги объявили в Киеве, а затем и в северных и восточных областях.
"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", – написали Воздушные силы.
Обновлено в 19:45.
В Киеве и по областям объявлено об отбое тревоги.
В Украине строго запрещено снимать и публиковать работу ПВО или последствия ракетных обстрелов. Жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и немедленно направляться к укрытиям в случае опасности.
Напомним, сегодня в Киеве уже объявляли тревогу. Тогда также предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения и скоростной цели.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .