RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве и ряде областей из-за угрозы баллистики объявили тревогу

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде областей вечером четверга, 15 августа, был объявлен сигнал воздушной тревоги. Предупреждают об угрозе баллистических обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал тревоги объявили в Киеве, а затем и в северных и восточных областях.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", – написали Воздушные силы.

Обновлено в 19:45.

В Киеве и по областям объявлено об отбое тревоги.

В Украине строго запрещено снимать и публиковать работу ПВО или последствия ракетных обстрелов. Жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и немедленно направляться к укрытиям в случае опасности.

Где объявлена тревога

Напомним, сегодня в Киеве уже объявляли тревогу. Тогда также предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения и скоростной цели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВоздушная тревога