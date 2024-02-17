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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: в чому причина

Фото: у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У східних та центральних областях України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 12:06 мапа виглядає так:

Фото: карта тривог України (alerts.in.ua)

Повітряна тривога оголошена у: 

  • Києві; 
  • Київській області; 
  • Житомирській області; 
  • Чернігівській області; 
  • Вінницькій області; 
  • Черкаській області; 
  • Кіровоградській області; 
  • Сумській області; 
  • Полтавській області; 
  • Дніпропетровській області; 
  • Запорізькій області;
  • Харківській області;
  • Донецькій області; 
  • Луганській області. 

Що кажуть Повітряні сили

О 11:58 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для східних областей. Втім, вже о 12:01 повітряна тривога поширилась й на центральні області України. 

Цивільних закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Вибухи в Запорізькій області  

"Вибух у Запорізькому районі поблизу села Наталівка. Залишайтеся в укриттях", - повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров. 

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КиївПовітряна тривога