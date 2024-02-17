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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: в чем причина

Фото: в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В восточных и центральных областях Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 12:06 карта выглядит так:

Фото: карта тревог Украины (alerts.in.ua)

Воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Житомирской области;
  • Черниговской области;
  • Винницкой области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Сумской области;
  • Полтавской области;
  • Днепропетровской области;
  • Запорожской области;
  • Харьковской области;
  • Донецкая область;
  • Луганская область.

Что говорят Воздушные силы

В 11:58 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для восточных областей. Впрочем, уже в 12:01 воздушная тревога распространилась и на центральные области Украины. 

Гражданских призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Взрывы в Запорожской области  

"Взрыв в Запорожском районе вблизи села Наталовка. Оставайтесь в укрытиях", - сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

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КиевВоздушная тревога