В Києві та низці інших областей оголошена повітряна тривога. Ризик запуску "Калібрів"

В Києві та низці північних та центральних регіонів України було оголошено про повітряну тривогу. Повідомляють про ризик запуску Калібрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 16:55 мапа повітряних тривог виглядає так:
Причина повітряної тривоги
Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена ракетну небезпеку.
"Північні та центральні регіони - ракетна небезпека!", - пише пресслужба Повітряних сил.
Згідно з останнім повідомленням від Повітряних сил, наразі існує ризик запуску "Калібрів".
Повітряна тривога продовжує ширитись
Про повітряну тривогу також було оголошено в Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях.
Крилаті ракети в напрямку Кіровоградської області
"Швидкісні повітряні цілі (імовірно крилаті ракети) з Миколаївської у напрямку Кіровоградської області", - пишуть Повітряні сили.
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