В Киеве и ряде других областей объявлена воздушная тревога. Риск запуска "Калибров"

В Киеве и ряде северных и центральных регионов Украины было объявлено о воздушной тревоге. Сообщают о риске запуска Калибров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 16:55 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:
Причина воздушной тревоги
Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена ракетной опасностью.
"Северные и центральные регионы – ракетная опасность!", - пишет пресс-служба Воздушных сил.
Согласно последнему сообщению от Воздушных сил, сейчас существует риск запуска "Калибров".
Воздушная тревога продолжает распространяться
О воздушной тревоге также было объявлено в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.
Крылатые ракеты в направлении Кировоградской области
"Скоростные воздушные цели (предположительно крылатые ракеты) из Николаевской в направлении Кировоградской области", - пишут Воздушные силы.
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