В Києві та низці інших областей оголошена повітряна тривога. Ризик запуску "Калібрів"

В Києві та низці північних та центральних регіонів України було оголошено про повітряну тривогу. Повідомляють про ризик запуску Калібрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога Станом на 16:55 мапа повітряних тривог виглядає так: Причина повітряної тривоги Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена ракетну небезпеку. "Північні та центральні регіони - ракетна небезпека!", - пише пресслужба Повітряних сил. Згідно з останнім повідомленням від Повітряних сил, наразі існує ризик запуску "Калібрів". Повітряна тривога продовжує ширитись Про повітряну тривогу також було оголошено в Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Крилаті ракети в напрямку Кіровоградської області "Швидкісні повітряні цілі (імовірно крилаті ракети) з Миколаївської у напрямку Кіровоградської області", - пишуть Повітряні сили.