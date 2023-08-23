ua en ru
Ср, 23 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Києві та низці інших областей оголошена повітряна тривога. Ризик запуску "Калібрів"

Середа 23 серпня 2023 17:00
UA EN RU
В Києві та низці інших областей оголошена повітряна тривога. Ризик запуску "Калібрів" Фото: ілюстроване зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Києві та низці північних та центральних регіонів України було оголошено про повітряну тривогу. Повідомляють про ризик запуску Калібрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 16:55 мапа повітряних тривог виглядає так:

В Києві та низці інших областей оголошена повітряна тривога. Ризик запуску &quot;Калібрів&quot;

Причина повітряної тривоги

Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена ракетну небезпеку.

"Північні та центральні регіони - ракетна небезпека!", - пише пресслужба Повітряних сил.

Згідно з останнім повідомленням від Повітряних сил, наразі існує ризик запуску "Калібрів".

Повітряна тривога продовжує ширитись

Про повітряну тривогу також було оголошено в Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

Крилаті ракети в напрямку Кіровоградської області

"Швидкісні повітряні цілі (імовірно крилаті ракети) з Миколаївської у напрямку Кіровоградської області", - пишуть Повітряні сили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Кримська платформа. Що на порядку денному третього саміту з деокупації
Кримська платформа. Що на порядку денному третього саміту з деокупації
DAILY
Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам