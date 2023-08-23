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В Киеве и ряде других областей объявлена воздушная тревога. Риск запуска "Калибров"

Среда 23 августа 2023 17:00
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В Киеве и ряде других областей объявлена воздушная тревога. Риск запуска "Калибров" Фото: иллюстрированное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве и ряде северных и центральных регионов Украины было объявлено о воздушной тревоге. Сообщают о риске запуска Калибров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 16:55 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

В Киеве и ряде других областей объявлена воздушная тревога. Риск запуска &quot;Калибров&quot;

Причина воздушной тревоги

Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена ракетной опасностью.

"Северные и центральные регионы – ракетная опасность!", - пишет пресс-служба Воздушных сил.

Согласно последнему сообщению от Воздушных сил, сейчас существует риск запуска "Калибров".

Воздушная тревога продолжает распространяться

О воздушной тревоге также было объявлено в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Крылатые ракеты в направлении Кировоградской области

"Скоростные воздушные цели (предположительно крылатые ракеты) из Николаевской в направлении Кировоградской области", - пишут Воздушные силы.

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