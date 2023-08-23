В Киеве и ряде других областей объявлена воздушная тревога. Риск запуска "Калибров"

В Киеве и ряде северных и центральных регионов Украины было объявлено о воздушной тревоге. Сообщают о риске запуска Калибров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога По состоянию на 16:55 карта воздушных тревог выглядит следующим образом: Причина воздушной тревоги Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена ракетной опасностью. "Северные и центральные регионы – ракетная опасность!", - пишет пресс-служба Воздушных сил. Согласно последнему сообщению от Воздушных сил, сейчас существует риск запуска "Калибров". Воздушная тревога продолжает распространяться О воздушной тревоге также было объявлено в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Крылатые ракеты в направлении Кировоградской области "Скоростные воздушные цели (предположительно крылатые ракеты) из Николаевской в направлении Кировоградской области", - пишут Воздушные силы.