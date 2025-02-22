В Киеве и Кривом Роге прогремели взрывы на фоне атаки РФ

В Киеве и Кривом Роге вечером 22 февраля прогремели взрывы. В большей части Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула и мэра Киева Виталия Кличко.

Он отметил, что воздушная тревога продолжается. И призвал людей оставаться в безопасном месте до отбоя.

"Предварительно, повреждена гражданская инфраструктура. Пострадали ли люди - уточняем".

В то же время Кличко отметил, что в столице шумно из-за работы сил противовоздушной обороны. Он также призвал горожан находиться в укрытиях.

Атака на Украину

Напомним, что поздно вечером, 22 февраля, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.

Военные сообщали, что фиксируют вражеские дроны и предупредили, что работают силы ПВО, в связи с чем в некоторых регионах можно слышать взрывы.

Подробнее об угрозе российской атаки можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что в ночь на 22 февраля россияне запустили по Украине более 160 дронов.

По состоянию на 8 утра силы ПВО сбили более половины из них, однако еще несколько десятков вражеских дронов-имитаторов были локально потеряны.

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