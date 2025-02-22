Росіяни атакують Україну дронами: де оголосили тривогу і лунають вибухи

Пізно ввечері, 22 лютого, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Військові фіксують ворожі дрони, працюють сили ППО, у зв'язку з чим у деяких регіонах було чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ і канал Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

За останніми даними, станом на 22:15 ворожі дрони було зафіксовано:

в центрі Сумської області, курс - південно-західний;

у Чернігівській області, курс - західний/південно-західний;

у Запорізькій, курс - північний/північно-західний;

на півдні Дніпропетровської, курс - північний;

на сході Київщини, курс - західний/південно-західний;

на півночі Полтавської, курс - південно-західний;

на півночі Черкаської, курс - південно-західний;

на сході Харківської, курс - південний/південно-західний.

Перед цим у Київській області лунали звуки вибухів. В регіоні було зафіксовано ворожі безпілотники, у зв'язку з чим працювали сили ППО. Також вибухи було чути в Одесі.

Тим часом, приблизно о 22:27, звуки вибухів було чути у Києві та Кривому Розі. В столиці працює ППО після оголошення загрози застосування балістики.

Де оголосили тривогу

Станом на 22:30 карта повітряних тривог має такий вигляд.