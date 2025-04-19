У Києві та Київській області оголосили тривогу

Ввечері у Києві, 19 квітня, оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.
"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні о 17:12.
Водночас у Київській обласній військовій адміністрації поінформували, що в регіоні працюють сили ППО.
Зазначимо, що перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку для Київської області. Керівник ЦПД Андрій Коваленко теж про це писав.
"Ракетна небезпека, Київська область. В небі також присутній ворожий дрон", - йдеться у його Telegram-каналі.
Станом на 17:18 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Києві, а також Київській та Донецькій областях.
Нагадаємо, близько 20 хвилин тому російський диктатор Володимир Путін оголосив про начебто "великоднє перемир'я", що передбачає призупинення всіх бойових дій уже відсьогодні, о 18:00. Однак триватиме воно буде 30 годин, до 21 квітня.
Майже одразу після заяви Путіна стало відомо про ракетну небезпеку для Київської області. Ще трохи пізніше, повітряну тривогу оголосили в Києві, про що ми писали вище.
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