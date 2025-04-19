В Киеве и Киевской области объявили тревогу

Вечером в Киеве, 19 апреля, объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.
"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении в 17:12.
В то же время в Киевской областной военной администрации проинформировали, что в регионе работают силы ПВО.
Отметим, что перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности для Киевской области. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко тоже об этом писал.
"Ракетная опасность, Киевская область. В небе также присутствует вражеский дрон", - сказано в его Telegram-канале.
По состоянию на 17:18 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киеве, а также Киевской и Донецкой областях.
Напомним, около 20 минут назад российский диктатор Владимир Путин объявил о якобы "пасхальном перемирии", которое предусматривает приостановку всех боевых действий уже с сегодняшнего дня, в 18:00. Однако длится оно будет 30 часов, до 21 апреля.
Почти сразу после заявления Путина стало известно о ракетной опасности для Киевской области. Еще чуть позже, воздушную тревогу объявили в Киеве, о чем мы писали выше.
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