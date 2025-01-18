У Києві та Київській області було чути вибухи: ППО працювало по дронам росіян

Зранку, 18 січня, у Києві та Київській області було чути звуки вибухів. Росія вкотре атакує Україну дронами, у відповідь працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА) і канал мера Києва Віталія Кличка.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні о 05:06.
Також у КОВА закликали українців перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги. Крім того, дотримуватися інформаційної тиші і не фіксуйте та не викладати в мережу роботу українських захисників.
Через декілька хвилин після цього було чути звуки вибухів у Києві. Начальник КМВА Тимур Ткаченко поінформував, що в столиці працює ППО. Також це підтвердив і мер міста Кличко.
"На Оболоні працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", - написав він о 05:14.
Зазначимо, що перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що зафіксовано ворожі БпЛА як у регіоні, так і над Києвом.
Станом на 05:20 сигнал тривоги у Київській (включно з Києвом), Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій та Рівненській областях продовжується. Водночас Луганську область та Крим позначено темно-червоним кольором, але це не обов'язково означає тривогу, оскільки ці території фактично окуповані.
Нагадаємо, що минулої ночі росіяни теж атакували Київську область дронами. Внаслідок падіння уламків було пошкоджено приватний будинок, автомобіль, а також сталася пожежа у двоповерховому приміщенні, в якому розташовані заклади громадського харчування. Крім того, поранення ноги отримав 12-річний хлопчик.
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