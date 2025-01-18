В Киеве и Киевской области были слышны взрывы: ПВО работало по дронам россиян

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении в 05:06.

Также в КОВА призвали украинцев находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги. Кроме того, соблюдать информационную тишину и не фиксируйте и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.

Через несколько минут после этого были слышны звуки взрывов в Киеве. Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в столице работает ПВО. Также это подтвердил и мэр города Кличко.

"На Оболони работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях", - написал он в 05:14.

Отметим, что перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что зафиксированы вражеские БпЛА как в регионе, так и над Киевом.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:20 сигнал тревоги в Киевской (включая Киев), Черниговской, Винницкой, Хмельницкой и Ровенской областях продолжается. В то же время Луганская область и Крым обозначены темно-красным цветом, но это не обязательно означает тревогу, поскольку эти территории фактически оккупированы.