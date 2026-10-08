UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

У Києві та в кількох областях України ввели аварійні відключення світла

09:45 08.10.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: в Україні впроваджують аварійні графіки вимкнення світла (Getty Images)

В Україні 8 жовтня почались аварійні графіки вимкнення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК та обленерго.

Згідно з повідомленням ДТЕК, у Києві ввели графіки аварійних вимкнень електроенергії.

Про причину обмежень не повідомляють.

"Київ: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", - йдеться у повідомленні.

Про аналогічні обмеження повідомили також обленерго Сумщини, Житомирщини та Чернігівщини.

Оновлено о 9:50. До екстрених графіків доєдналися також Харків та Харківська область.

Оновлено о 10:00. "Краматорські РЕМ" повідомляють, що з 10 ранку буде знеструмлено місто Краматорськ.

Нагадаємо, кілька днів тому в Україні повернулись графіки відключення електроенергії.

Також ми писали, що під час обмежень можуть бути стрибки напруги.

Найчастіше перепади виникають саме після відновлення електропостачання.

У такому разі може згоріти техніка чи статись аварія в електромережі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївВідключеня світла