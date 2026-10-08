У Києві та в кількох областях України ввели аварійні відключення світла

В Україні 8 жовтня почались аварійні графіки вимкнення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК та обленерго.
Згідно з повідомленням ДТЕК, у Києві ввели графіки аварійних вимкнень електроенергії.
Про причину обмежень не повідомляють.
"Київ: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", - йдеться у повідомленні.
Про аналогічні обмеження повідомили також обленерго Сумщини, Житомирщини та Чернігівщини.
Оновлено о 9:50. До екстрених графіків доєдналися також Харків та Харківська область.
Оновлено о 10:00. "Краматорські РЕМ" повідомляють, що з 10 ранку буде знеструмлено місто Краматорськ.
Нагадаємо, кілька днів тому в Україні повернулись графіки відключення електроенергії.
Також ми писали, що під час обмежень можуть бути стрибки напруги.
Найчастіше перепади виникають саме після відновлення електропостачання.
У такому разі може згоріти техніка чи статись аварія в електромережі.