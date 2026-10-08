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В Киеве и нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света

09:45 08.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: в Украине внедряют аварийные графики отключения света (Getty Images)

В Украине 8 октября начались аварийные графики отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и облэнерго.

Согласно сообщению ДТЭК, в Киеве были введены графики аварийных отключений электроэнергии.

О причине ограничений не сообщают.

"Киев: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", - говорится в сообщении.

Об аналогичных ограничениях сообщили также облэнерго Сумщины, Житомирщины и Черниговщины.

Обновлено в 9:50. К экстренным графикам присоединились Харьков и Харьковская область.

Обновлено в 10:00. "Краматорские РЭС" сообщают, что с 10 утра будет обесточен город Краматорск.

Напомним, несколько дней назад в Украину вернулись графики отключения электроэнергии.

Также мы писали, что во время ограничений могут быть скачки напряжения.

Чаще перепады возникают именно после восстановления электроснабжения.

В этом случае может сгореть техника или произойти авария в сети.

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