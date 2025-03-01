В Киеве и нескольких областях Украины объявили тревогу из-за "Шахедов"
Вечером 1 марта в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стали вражеские беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту тревог.
Сигнал тревоги в столице прозвучал в 22:52. В других регионах воздушная тревога была объявлена раньше.
Военные Воздушных сил предупреждали, что в направлении Киева летят вражеские ударные беспилотники.
По состоянию на 22:50, вражеские дроны фиксировали в следующих регионах:
- на севере Сумской области, курс западный;
- на северо-западе Полтавской области, курс северо-западный;
- на востоке Полтавской области, курс южный;
- на западе Харьковской области, курс южный;
- на западе Полтавской области, курс северо-западный;
- на севере Днепропетровской области, курс западный;
- на западе Николаевской области, курс северный;
- на востоке Кировоградской области, вектор движения Кропивницкий;
- на северо-западе Кировоградской области курсом на Черкасскую область;
- в центральной части Черкасской области, курсом на Киевскую область;
- на севере Черкасской области, курсом на Киевскую область.
По состоянию на 23:51 вражеские ударные дроны двигались:
- на северо-западе Сумской области, курсом на Черниговскую область;
- на юге Сумской области, курс южный;
- на северо-западе Полтавской области, курсом на Черниговскую область;
- на юге Кировоградской области, курсом восток и запад;
- в Черкасской области, курс западный в направлении Винницкой области;
- на севере Кировоградской области, курс северо-западный через Черкасскую область;
- восточнее Киева, курс северный, а также южнее Киева курс западный (на Житомирскую область);
- на севере Житомирской области, курс западный;
- на севере Винницкой области, курс северо-западный.
По состоянию на 00:02 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Удары по Украине 1 марта
Напомним, что в ночь с 28 февраля на 1 марта россияне массированно атаковали Харьков дронами. В городе было зафиксировано 9 прилетов, в частности, в медицинское учреждение в центральном районе города.
Кроме того, в результате вражеской атаки пострадали дома, АЗС, дороги, магазины и другие объекты. По последней информации, из-за ударов РФ и их последствий - пострадали более 10 человек, среди них двое детей.
Подробнее о последствиях атаки по районам Харькова - читайте в материале РБК-Украина.
В то же время вечером российские оккупанты нанесли удар по жилому дому в Запорожье. В результате атаки произошел пожар.
Кроме Запорожья, этим вечером также была атакована Одесса. В частности, из-за прилета баллистической ракеты зафиксировано повреждение припортовой инфраструктуры, судна, а также известно о двух пострадавших.
Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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