У Києві та кількох областях України оголосили тривогу через "Шахеди"

В Україні надвечір 7 лютого оголошено сигнал повітряної тривоги. Причиною є загроза атаки "Шахедів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА, Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Сигнал тривоги станом на 22:10 оголошено у Києві та низці регіонів України. Карта повітряних тривог виглядає так:
В Київській міській військовій адміністрації наголосили, що повітряну тривогу в Києві оголошено через загрозу застосування російських ударних БпЛА.
"Будь ласка, подбайте про свою безпеку: вирушайте до найближчих укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - додали в КМВА.
Водночас в Повітряних силах детальніше розповіли про напрямок руху ворожих дронів по Україні:
Невдовзі після оголошення повітряної тривоги місцеві жителі Києва повідомили, що в столиці було чутно звуки вибухів.
Київська обласна військова адміністрація повідомила, що у повітряному просторі Київської області було зафіксовано ворожі дрони.
"Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - пояснили в адміністрації.
Зауважимо, що вчора в Україні два рази оголошували масштабну повітряну тривогу.
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