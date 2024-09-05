У кількох областях України оголошена тривога: де загроза повітряних ударів (оновлено)

Спочатку ввечері військові інформували про фіксацію дронів-камікадзе противника, які проникли у повітряний простір країни з південного напрямку. Пізніше стало відомо, що ударні безпілотники російських окупантів рухалися й у центральних регіонах.

"Група ворожих БпЛА наближається до Южноукраїнська зі сходу", - передали в Повітряних силах близько одинадцятої вечора.

А пізніше у Повітряних силах заявили про ракетну небезпеку для Чернігівської, Полтавської та Київської областей.

Згодом сигнал тривоги залунав і столиці. Жителів Києва закликали перейти в укриття і залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

"Швидкісна ціль на Чернігівщині", - розповіли військові о 23.13.

Крім того, у Повітряних силах додали, що атака дронів триває, та закликали перебувати в укриттях. Так, ударні безпілотники рухалися через Миколаївську область у бік Кіровоградської, Одеської та Вінницької областей.

Оновлено: відбій тривоги у Києві та нове оголошення

Згодом у КМВА завили, що у столиці оголошено про відбій загрози ворожої повітряної атаки. Це стосується також Київської області.

Проте за кілька хвилин тривогу знову було оголошено і в Києві, і в області.

"Увага! Загроза застосування балістики зі сходу" Ракетна небезпека в областях де оголошено повітряну тривогу!" - оголосили військові о 23:34 та 23.41 відповідно.

Оновлено: відбій тривоги у Києві

Вже о 23.45 у столиці знову заявили про відбій повітряної тривоги.

Повітряні атаки

Зазначимо, російські загарбники регулярно влаштовують повітряні атаки містами та селами в Україні. Так, наприклад, минулої ночі, 5 вересня, загарбники атакували Україну 78 дронами-камікадзе та балістичною ракетою "Іскандер". ППО збила 60 "Шахедів".

Додамо, що вибухи лунали у Києві. ППО працювала як у Київській області, так і у столиці. Жоден дрон, який РФ направила на Київ, не досяг мети під час атаки окупантів.