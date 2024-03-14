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У Києві та кількох областях тривога, є загроза балістики

Київ, Четвер 14 березня 2024 05:28
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У Києві та кількох областях тривога, є загроза балістики Фото: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Автор: Валерій Савицький

У Києві та області, а також низці центральних і північних областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України.

Повідомляється про загрозу застосування балістичного озброєння у Києві та Київській області.

Також тривогу оголосили у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Станом на 5:28, мапа повітряних тривог виглядає так:

У Києві та кількох областях тривога, є загроза балістики

Мапа: alerts.in.ua

О 5:44 повідомили про відбої повітряних тривог по областях.

Обстріли України

В ніч на четвер, 14 березня, російські війська атакували дронами-камікадзе південні та центральні області.

У Харкові зафіксоване падіння "Шахеда" у середмісті в районі приватних будинків. Дані про ймовірних постраждалих не надходили.

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