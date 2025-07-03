У Києві та кількох областях оголосили тривогу: у чому причина

Удар по ТЦК у Полтаві

Нагадаємо, сьогодні, 3 липня, російські окупанти атакували дронами-камікадзе "Шахед" будівлю територіального центру комплектування у Полтаві. Через удар там почалася пожежа.

При цьому внаслідок "прильоту" поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП виникла пожежа на території приватного житлового будинку.

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