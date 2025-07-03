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В Киеве и нескольких областях объявили тревогу: в чем причина

Иллюстративное фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В нескольких регионах Украины, в том числе Киеве, сегодня, 3 июля, вечером была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По состоянию на 17:20 воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Киевской областях и Киеве. 

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

При этом Воздушные силы предупредили, что вражеский дрон приближается к Киеву с северо-востока. 

Обновлено 17:25

Воздушную тревогу объявили еще в ряде областей, поскольку сейчас есть угроза применения баллистики с территории временно оккупированного Крыма. 

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Удар по ТЦК в Полтаве

Напомним, сегодня, 3 июля, российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе "Шахед" здание территориального центра комплектования в Полтаве. Из-за удара там начался пожар.

При этом в результате "прилета" вблизи Полтавского областного ТЦК и СП, возник пожар на территории частного жилого дома.

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