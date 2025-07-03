В Киеве и нескольких областях объявили тревогу: в чем причина

По состоянию на 17:20 воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Киевской областях и Киеве.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

При этом Воздушные силы предупредили, что вражеский дрон приближается к Киеву с северо-востока.

Обновлено 17:25

Воздушную тревогу объявили еще в ряде областей, поскольку сейчас есть угроза применения баллистики с территории временно оккупированного Крыма.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)