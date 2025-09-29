UA

У Києві та кількох областях оголосили повітряну тривогу: працює ППО

Ілюстративне фото: у кількох регіонах оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві та кількох областях сьогодні, 29 вересня, ввечері, було оголошено повітряну тривогу. Є загроза атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ в Telegram і Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

Станом на 18:45 повітряну тривогу оголошено в Києві, частково Київській, Чернігівській та Полтавській областях.

Фото: карта повітряних тривог (скріншот)

О 18:30 Повітряні сили попереджали, що в напрямку Чернігова з півночі летить безпілотник.

Своєю чергою в КМВА попередили, що причина тривоги в столиці - загроза застосування ударних дронів. Киян закликали негайно пройти в укриття.

Оновлено 18:51

У КМВА уточнили, що сили протиповітряної оборони працюють над ліквідацією небезпеки в небі.

При цьому начальник КМВА Тимур Ткаченко також підтвердив роботу ППО.

Атака дронів

Нагадаємо, в ніч на 29 вересня російські окупанти запустили по Україні 32 ударні безпілотники.

За інформацією Повітряних сил, українським захисникам вдалося збити або придушити 23 ворожі дрони.

