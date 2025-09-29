У Києві та кількох областях оголосили повітряну тривогу: працює ППО

Станом на 18:45 повітряну тривогу оголошено в Києві, частково Київській, Чернігівській та Полтавській областях.

Фото: карта повітряних тривог (скріншот)

О 18:30 Повітряні сили попереджали, що в напрямку Чернігова з півночі летить безпілотник.

Своєю чергою в КМВА попередили, що причина тривоги в столиці - загроза застосування ударних дронів. Киян закликали негайно пройти в укриття.

Оновлено 18:51

У КМВА уточнили, що сили протиповітряної оборони працюють над ліквідацією небезпеки в небі.

При цьому начальник КМВА Тимур Ткаченко також підтвердив роботу ППО.