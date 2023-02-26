У Києві та кількох областях оголосили повітряну тривогу

Місцеві Telegram-канали пишуть, що росіяни запустили дрони з боку Чернігівської області. Також повідомляється про роботу ППО.

Цю інформацію поки що не підтверджують офіційні джерела.

Нагадаємо, у суботу, 25 лютого, у всіх областях України двічі оголошували повітряну тривогу.

Тоді в повітря піднявся російський МіГ.

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