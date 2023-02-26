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У Києві та кількох областях оголосили повітряну тривогу

Фото: у Києві та кількох областях оголосили повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У Києві та низці областей України в ніч на понеділок, 27 лютого, оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що росіяни запустили дрони з боку Чернігівської області. Також повідомляється про роботу ППО.

Цю інформацію поки що не підтверджують офіційні джерела.

Нагадаємо, у суботу, 25 лютого, у всіх областях України двічі оголошували повітряну тривогу.

Тоді в повітря піднявся російський МіГ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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воздушная тревога