В Україні вдруге за день масштабна повітряна тривога (пішли відбої)

Фото: повітряна тривога в Україні вдруге за день (GettyImages)

В усіх областях України знову оголосили повітряну тривогу. Це вже друга масштабна тривога за сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Оновлено 16:15. По низці областей пішли відбої. Мапа наразі виглядає так: Другу масштабну повітряну тривогу в Україні оголосили після 15:55. В мережі повідомляють, що росіяни знову підняли в повітря винищувач МіГ-31К, Який потенційно може нести гіперзвукові ракети "Кинжал".