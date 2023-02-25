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В Україні вдруге за день масштабна повітряна тривога (пішли відбої)

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Україна, Субота 25 лютого 2023 16:01
В Україні вдруге за день масштабна повітряна тривога (пішли відбої) Фото: повітряна тривога в Україні вдруге за день (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

В усіх областях України знову оголосили повітряну тривогу. Це вже друга масштабна тривога за сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Оновлено 16:15. По низці областей пішли відбої. Мапа наразі виглядає так:

В Україні вдруге за день масштабна повітряна тривога (пішли відбої)

Другу масштабну повітряну тривогу в Україні оголосили після 15:55.

В Україні вдруге за день масштабна повітряна тривога (пішли відбої)

В мережі повідомляють, що росіяни знову підняли в повітря винищувач МіГ-31К, Який потенційно може нести гіперзвукові ракети "Кинжал".

Нагадаємо, сьогодні, 25 лютого, ранок почався з масштабної повітряної тривоги. Тоді в повітря злетів російський МіГ.

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