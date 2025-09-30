У Києві та кількох областях оголошено повітряну тривогу: є загроза балістики

Станом на 18:00 повітряну тривогу оголошено в Києві, Чернігівській, Полтавській областях, Харківській, частково Сумській та Дніпропетровській областях.

Фото: карта повітряних тривог (скріншот)

Повітряні сили попереджають, що в напрямку Харкова летять безпілотники. Крім того, є загроза балістичного озброєння з півночі, в областях де оголошено повітряну тривогу.

В КМВА повідомили, що повітряну тривогу у Києві оголосили через загрозу застосування балістичних ракет. Всіх гостей та мешканців столиці закликали подбати про свою безпеку та негайно пройти в укриття.