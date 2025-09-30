UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Києві та кількох областях оголошено повітряну тривогу: є загроза балістики

Ілюстративне фото: у кількох регіонах оголосили повітряну тривогу (Червінська Юлія, РБК-Україна)
Автор: Валерій Ульяненко

Ввечері у вівторок, 30 вересня, у Києві та кількох областях було оголошено повітряну тривогу. Є загроза застосування балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ в Telegram і Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

Станом на 18:00 повітряну тривогу оголошено в Києві, Чернігівській, Полтавській областях, Харківській, частково Сумській та Дніпропетровській областях.

Фото: карта повітряних тривог (скріншот)

Повітряні сили попереджають, що в напрямку Харкова летять безпілотники. Крім того, є загроза балістичного озброєння з півночі, в областях де оголошено повітряну тривогу.

В КМВА повідомили, що повітряну тривогу у Києві оголосили через загрозу застосування балістичних ракет. Всіх гостей та мешканців столиці закликали подбати про свою безпеку та негайно пройти в укриття.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні, 30 вересня, Дніпро зазнало масштабної атаки "Шахедами". У місті було зафіксовано декілька займань.

Станом на 18:00 відомо, що внаслідок ворожого обстрілу у Дніпрі пошкоджено будівлю медцентру та дитячої стоматології. Спершу було відомо про 12 поранених - одна людина перебувала у тяжкому стані. Згодом стало відомо, що постраждалого чоловіка, який був у важкому стані, врятувати не вдалося.

Медики повідомили, що наразі у Дніпрі вже 15 поранених. Двох з них відпустили додому, інші перебувають у лікарнях.

Війна в УкраїніПовітряна тривога