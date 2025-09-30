В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога: есть угроза баллистики

Вечером во вторник, 30 сентября, в Киеве и нескольких областях была объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram и Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.
По состоянию на 18:00 воздушная тревога объявлена в Киеве, Черниговской, Полтавской областях, Харьковской, частично Сумской и Днепропетровской областях.
Воздушные силы предупреждают, что в направлении Харькова летят беспилотники. Кроме того, есть угроза баллистического вооружения с севера, в областях где объявлена воздушная тревога.
В КГВА сообщили, что воздушную тревогу в Киеве объявили из-за угрозы применения баллистических ракет. Всех гостей и жителей столицы призвали позаботиться о своей безопасности и немедленно пройти в укрытие.
Ранее РБК-Украина писало, что сегодня, 30 сентября, Днепр подвергся масштабной атаке "Шахедами". В городе было зафиксировано несколько возгораний.
По состоянию на 18:00 известно, что в результате вражеского обстрела в Днепре повреждено здание медцентра и детской стоматологии. Сначала было известно о 12 раненых - один человек находился в тяжелом состоянии. Впоследствии стало известно, что пострадавшего мужчину, который был в тяжелом состоянии, спасти не удалось.
Медики сообщили, что сейчас в Днепре уже 15 раненых. Двух из них отпустили домой, другие находятся в больницах.