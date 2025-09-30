RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога: есть угроза баллистики

Иллюстративное фото: в нескольких регионах объявили воздушную тревогу (Червинская Юлия, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

Вечером во вторник, 30 сентября, в Киеве и нескольких областях была объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram и Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

По состоянию на 18:00 воздушная тревога объявлена в Киеве, Черниговской, Полтавской областях, Харьковской, частично Сумской и Днепропетровской областях.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Воздушные силы предупреждают, что в направлении Харькова летят беспилотники. Кроме того, есть угроза баллистического вооружения с севера, в областях где объявлена воздушная тревога.

В КГВА сообщили, что воздушную тревогу в Киеве объявили из-за угрозы применения баллистических ракет. Всех гостей и жителей столицы призвали позаботиться о своей безопасности и немедленно пройти в укрытие.

 

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня, 30 сентября, Днепр подвергся масштабной атаке "Шахедами". В городе было зафиксировано несколько возгораний.

По состоянию на 18:00 известно, что в результате вражеского обстрела в Днепре повреждено здание медцентра и детской стоматологии. Сначала было известно о 12 раненых - один человек находился в тяжелом состоянии. Впоследствии стало известно, что пострадавшего мужчину, который был в тяжелом состоянии, спасти не удалось.

Медики сообщили, что сейчас в Днепре уже 15 раненых. Двух из них отпустили домой, другие находятся в больницах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВоздушная тревога