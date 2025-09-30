В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога: есть угроза баллистики

По состоянию на 18:00 воздушная тревога объявлена в Киеве, Черниговской, Полтавской областях, Харьковской, частично Сумской и Днепропетровской областях.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Воздушные силы предупреждают, что в направлении Харькова летят беспилотники. Кроме того, есть угроза баллистического вооружения с севера, в областях где объявлена воздушная тревога.

В КГВА сообщили, что воздушную тревогу в Киеве объявили из-за угрозы применения баллистических ракет. Всех гостей и жителей столицы призвали позаботиться о своей безопасности и немедленно пройти в укрытие.