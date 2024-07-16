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У Києві та кількох областях оголошена тривога через "Шахеди" (оновлено)

Фото: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога цієї ночі через ворожі ударні дрони типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА) та командування Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Сигнал про загрозу повітряної атаки залунав у столиці близько 02:23. Перед тим у низці регіонів тривога була оголошена раніше.

Військові попередили про загрозу "Шахедів" для Києва.

Так, раніше фіксувався рух дронів-камікадзе противника з Черкаської область у бік Київської області.

Крім того, у Повітряних силах заявили про рух ударних безпілотників ворога з Київської області курсом на Чернігівську область.

"Ворожі БпЛА на межі Київської та Черкаської областей рухаються у напрямку Вінниччини", - розповіли військові в оголошенні від 02:45.

А вже о 02:55 у Києві був відбій повітряної тривоги.

"Просимо уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття", - йдеться в заяві адміністрації.

Нічна повітряна атака

Раніше повідомлялося, що близько 23.30 у понеділок 15 липня у Повітряних силах попередили про загрозу ворожих атак із застосуванням дронів-камікадзе. В низці областей України була оголошена повітряна тривога.

Пізніше військові поінформували, що рух "Шахеди" був зафіксований як в північних регіонах, так і у центральних, східних та південних. В кількох областях попереджували про можливу роботу ППО через ударні безпілотники противника.

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Повітряна тривогаАтака дронів