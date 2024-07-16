В Киеве и нескольких областях объявлена тревога из-за "Шахедов"

Сигнал об угрозе воздушной атаки раздался в столице около 02:23. До этого в ряде регионов тревога была объявлена ранее.

Военные предупредили об угрозе "Шахедов" для Киева.

Так, ранее фиксировалось движение дронов-камикадзе противника из Черкасской области в сторону Киевской области.

Кроме того, в Воздушных силах заявили о движении ударных беспилотников врага из Киевской области курсом на Черниговскую область.

"Вражеские БпЛА на границе Киевской и Черкасской областей двигаются в направлении Винницкой области", - рассказали военные в объявлении от 02:45.

Ночная воздушная атака

Ранее сообщалось, что около 23:30 в понедельник 15 июля в Воздушных силах предупредили об угрозе вражеских атак с применением дронов-камикадзе. В ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога.

Позже военные сообщили, что движение "Шахеды" было зафиксировано как в северных регионах, так и в центральных, восточных и южных. В нескольких областях предупреждали о возможной работе ПВО из-за ударных беспилотников противника.