В Києві та кількох областях екстрені відключення світла: графіки не діють

Вранці понеділка, 27 жовтня, в Україні знову почали запроваджувати аварійні графіки відключення світла.
РБК-Україна розповідає, де сьогодні аварійно вимикатимуть електроенергію.
В Києві за розпорядженням НЕК "Укренерго" введені екстрені відключення електроенергії.
Енергетики закликають розумно поставитись до споживання електроенергії та мінімізувати використання енергоємних приладів.
Як повідомили в ДТЕК, аварійні графіки відключення світла застосовані також у Київській області. Спеціалісти працюють в цілодобовому режимі, щоб повернути повноцінне постачання світла до кожної домівки.
За командою "Укренерго" у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення.
"У разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - заявили у ДТЕК.
У Харківській області введені графіки аварійних відключень (ГАВ).
Причина обмежень - наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.
За командою НЕК "Укренерго" 27 жовтня з 08:53 по Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень (ГАВ).
"Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України. Сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії", - сказано у повідомленні.
Аварійні відключення світла діють і в Чернігівській області. Раніше там діяли відключення за графіком.
За командою НЕК "Укренерго" 27 жовтня запроваджено і в Кіровоградській області.
Аварійні відключення запроваджено і в Полтавській області.
"Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 27 жовтня о 8:52 отримана команда на застосування 1-4 черг ГАВ", - повідомили в "Полтаваобленерго".
У Сумах зранку пів міста мало проблеми з енергопостачанням. А згодом "Сумиобленерго" повідомило про введення аварійних графіків відключення електроенергії.
При підготовці матеріалу використані дані від ДТЕК та обленерго регіонів.