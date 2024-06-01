У Києві та інших областях України тривога. У РФ підняли МіГ-31К

У Києві та по всій Україні оголошено повітряну тривогу 1 червня. Окупанти підняли у небо МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог.
Тривогу оголосили о 8:38 спочатку на Запоріжжі, пізніше, 8:40 загрозу оголосили і для Києва, потім тривогу було оголошено ще в ряді областей. Наразі вся територія України забарвилася у червоний колір.
У Повітряних силах попередили про злет МіГ-31К.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - попередили військові.
О 8:57 тривогу відбили у чотирьох областях України – Одеській, Вінницькій, Львівській, Рівненській.
О 9:00 був "відбитий" Київ, а о 9:04 - Київська область та ще частина областей. Наразі тривога все ще триває у половині регіонів України.
У ніч на 1 липня окупанти знову завдали комбінованого удару з дронів та ракет по Україні. РФ атакувала енергооб'єкти одразу у 5 областях.
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що загарбники запустили по Україні 100 БПЛА та ракет. ППО збила більше 80 цілей РФ, у тому числі майже всі дрони.
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