У Києві та інших областях України тривога. У РФ підняли МіГ-31К

Атака РФ по Україні 1 червня

У ніч на 1 липня окупанти знову завдали комбінованого удару з дронів та ракет по Україні. РФ атакувала енергооб'єкти одразу у 5 областях.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що загарбники запустили по Україні 100 БПЛА та ракет. ППО збила більше 80 цілей РФ, у тому числі майже всі дрони.

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