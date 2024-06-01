В Киеве и других областях Украины тревога. В РФ подняли МиГ-31К

В Киеве и по всей Украине объявлена воздушная тревога 1 июня. Оккупанты подняли в небо МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог.
Тревогу объявили в 8:38 сначала в Запорожской области, позже, 8:40 угрозу объявили и для Киева, потом тревога была объявлена еще в ряде областей. Сейчас вся территория Украины окрасилась в красный цвет.
В Воздушных силах предупредили о взлете МиГ-31К.
"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", - предупредили военные.
В 8:57 тревогу отбили в четырех областях Украины - Одесской, Винницкой, Львовской, Ровенской.
В ночь на 1 июря оккупанты снова нанесли комбинированный удар из дронов и ракет по Украине. РФ атаковала энергообъекты сразу в 5 областях.
В Воздушных силах ВСУ рассказали, что захватчики запустили по Украине 100 БПЛА и ракет. ПВО сбила больше 80 целей РФ, в том числе почти все дроны.
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