В Киеве и других областях Украины тревога. В РФ подняли МиГ-31К

Атака РФ по Украине 1 июня

В ночь на 1 июря оккупанты снова нанесли комбинированный удар из дронов и ракет по Украине. РФ атаковала энергообъекты сразу в 5 областях.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что захватчики запустили по Украине 100 БПЛА и ракет. ПВО сбила больше 80 целей РФ, в том числе почти все дроны.

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