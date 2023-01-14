У Києві та двох областях вводять екстрені відключення світла: в ДТЕК пояснили причину

Через загрозу ракетної атаки у Києві та ще двох областях запровадили екстрені відключення світла.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.
Зазначається, що обмеження діятимуть в:
"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", - пише пресслужба ДТЕК.
Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними "Укренерго", в Україні зберігається дефіцит потужності в енергосистемі. Аварійні відключення світла були запроваджені в 11 областях країни.
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