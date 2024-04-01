В Києві та Дніпрі збільшили дозволену швидкість руху авто: список вулиць
Фото: в Києві та Дніпрі збільшили дозволену швидкість руху авто: список вулиць (Віталій Носач, РБК-Україна)
Відсьогодні, 1 квітня, у Києві та Дніпрі тимчасово збільшили дозволену швидкість руху для авто на окремих ділянках доріг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
Київ
У період з 01.04 до 01.11, дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год на:
- проспекті Романа Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);
- вулиці Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);
- Наддніпрянському шосе;
- Набережному шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
- Столичному шосе (до вулиці Академіка Заболотного);
- проспекті Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);
- проспекті Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);
- автодорозі Р-69 (від вулиці Озерної до межі міста Києва).
Ну інших ділянках доріг Києва швидкісний режим становить 50 км/год.
Дніпро
У період з 01.04 до 01.11, дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 70 км/год на вулиці Набережна Заводська, за виключенням ділянок:
- за 200 м з обох сторін від перехрестя з вулиці Академіка Павлова;
- від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький;
- за 50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вулиці Фатіми Гафурової (СК "Льодова арена" та вулиці Метробудівською);
У тому ж числі дозволенну швидкість руху збільшили на:
- вулиці Набережна Перемоги (від вулиці Яружної до вулиці Космічної);
- шосе Запорізьке (від вулиці Шинної до вулиці Аеропортівської);
- шосе Донецьке, від перехрестя з вулиці Березинською до дз 5.45 та 5.46 "Дніпро";
- вулиці Сонячна Набережна, від перехрестя з вулиці Любарського до мосту Усть-Самарського (за виключенням ділянок за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін);
- міст Центральний;
- міст Кайдацький.
"У місцях, де змінився швидкісний режим камери автофіксації переналаштовані на актуально дозволену швидкість", - додав Білошицький.