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В Києві та Дніпрі збільшили дозволену швидкість руху авто: список вулиць

Фото: в Києві та Дніпрі збільшили дозволену швидкість руху авто: список вулиць (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Відсьогодні, 1 квітня, у Києві та Дніпрі тимчасово збільшили дозволену швидкість руху для авто на окремих ділянках доріг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Київ

У період з 01.04 до 01.11, дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год на: 

  • проспекті Романа Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);
  • вулиці Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);
  • Наддніпрянському шосе;
  • Набережному шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  • Столичному шосе (до вулиці Академіка Заболотного);
  • проспекті Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);
  • проспекті Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);
  • автодорозі Р-69 (від вулиці Озерної до межі міста Києва).

Ну інших ділянках доріг Києва швидкісний режим становить 50 км/год. 

Дніпро 

У період з 01.04 до 01.11, дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 70 км/год на вулиці Набережна Заводська, за виключенням ділянок: 

  • за 200 м з обох сторін від перехрестя з вулиці Академіка Павлова; 
  • від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький; 
  • за 50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вулиці Фатіми Гафурової (СК "Льодова арена" та вулиці Метробудівською);

У тому ж числі дозволенну швидкість руху збільшили на: 

  • вулиці Набережна Перемоги (від вулиці Яружної до вулиці Космічної);
  • шосе Запорізьке (від вулиці Шинної до вулиці Аеропортівської);
  • шосе Донецьке, від перехрестя з вулиці Березинською до дз 5.45 та 5.46 "Дніпро";
  • вулиці Сонячна Набережна, від перехрестя з вулиці Любарського до мосту Усть-Самарського (за виключенням ділянок за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін);
  • міст Центральний;
  • міст Кайдацький.

"У місцях, де змінився швидкісний режим камери автофіксації переналаштовані на актуально дозволену швидкість", - додав Білошицький. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві, з 1 квітня, почали діяти важливі зміни у правилах дорожнього руху.

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