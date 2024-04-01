В Киеве и Днепре увеличили разрешенную скорость движения авто: список улиц
Фото: в Киеве и Днепре увеличили разрешенную скорость движения авто (Виталий Носач, РБК-Украина)
С сегодняшнего дня, 1 апреля, в Киеве и Днепре временно увеличили разрешенную скорость движения для авто на отдельных участках дорог.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.
Киев
В период с 01.04 до 01.11, разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч на:
- проспекте Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);
- улице Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);
- Надднепрянском шоссе;
- Набережном шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
- Столичном шоссе (до улицы Академика Заболотного);
- проспекте Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
- проспекте Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);
- автодороге Р-69 (от улицы Озерной до границы города Киева).
- Ну других участках дорог Киева скоростной режим составляет 50 км/ч.
Днепр
В период с 01.04 до 01.11, разрешается скорость движения транспортных средств до 70 км/ч на улице Набережная Заводская, за исключением участков:
- за 200 м с обеих сторон от перекрестка с улицы Академика Павлова;
- от выезда со шлакоотвала до разворота на мост Кайдацкий;
- в 50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с улицы Фатимы Гафуровой (СК "Ледовая арена" и улицы Метростроевской);
В том же числе разрешенную скорость движения увеличили на:
- улице Набережная Победы (от улицы Яружной до улицы Космической);
- шоссе Запорожское (от улицы Шинной до улицы Аэропортовской);
- шоссе Донецкое, от перекрестка с улицей Березинской до дз 5.45 и 5.46 "Днепр";
- улицы Солнечная Набережная, от перекрестка с улицы Любарского до моста Усть-Самарского (за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);
- мост Центральный;
- мост Кайдакский.
"В местах, где изменился скоростной режим камеры автофиксации перенастроены на актуально разрешенную скорость", - добавил Билошицкий.