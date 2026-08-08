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Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Києві та Дніпрі пролунали вибухи на тлі атаки дронів

23:19 08.08.2026 Сб
2 хв
Що відомо про атаку РФ?
aimg Едуард Ткач
Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)

Росіяни пізно ввечері у суботу, 8 серпня, атакують Київ та Дніпро дронами. На тлі ворожої атаки у містах було чути звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА та власного кореспондента.

"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", - йшлося у повідомленні о 22:57.

Приблизно за годину до цього Повітряні сили ЗСУ писали, що фіксували реактивний дрон в районі Борисполя в напрямку Києва. Ще пізніше також була фіксація безпілотника неподалік столиці. Приблизно о 23:11 у Києві було чути звуки вибухів.

Окрім того, цього вечора під атакою дронів і Дніпро. Вибухи у місті пролунали майже в той же час, що і в Києві, а глава ОВА Олександр Ганжа поінформував, що в місті працює ППО.

Оновлено о 23:26

У Києві оголосили відбій тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:19 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

Обстріли Києва

Нагадаємо, що сьогодні ввечері росіяни вже намагалися атакувати Київ. У місті також було чутно вибухи на тлі атаки дронів.

Також ми повідомляли, що в ніч на 8 серпня росіяни завдали удару по Києву балістичними ракетами. В результаті обстрілів у двох районах було зафіксовано пожежі та інші наслідки.

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КиївОбстріл КиєваВійна в Україні