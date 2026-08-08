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В Киеве и Днепре раздались взрывы на фоне атаки дронов

23:19 08.08.2026 Сб
2 мин
Что известно об атаке РФ?
aimg Эдуард Ткач
Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)

Россияне поздно вечером в субботу, 8 августа, атакуют Киев и Днепр дронами. На фоне вражеской атаки в городах слышались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА и собственного корреспондента.

"В Киеве раздается воздушная тревога из-за угрозы враждебных БпЛА. Просим киевлян направляться к укрытиям и находиться там до завершения воздушной тревоги", - говорилось в сообщении в 22:57.

Приблизительно за час до этого Воздушные силы ВСУ писали, что фиксировали реактивный дрон в районе Борисполя в направлении Киева. Еще позже также была фиксация беспилотника вблизи столицы. Приблизительно в 23:11 в Киеве были слышны звуки взрывов.

Кроме того, в этот вечер под атакой дронов и Днепр. Взрывы в городе раздались почти в то же время, что и в Киеве, а глава ОВА Александр Ганжа проинформировал, что в городе работает ПВО.

Обновлено в 23:26

В Киеве объявили об отмене тревоги.

Где объявлена тревога

По состоянию на 23:19 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как видно, сигнал тревоги по-прежнему действует в Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Обстрелы Киева

Напомним, что сегодня вечером россияне уже пытались атаковать Киев. В городе тоже были слышны взрывы на фоне дроновой атаки.

Также мы писали, что в ночь на 8 августа россияне ударили по Киеву баллистикой. В результате обстрелы в двух районах были зафиксированы пожары и другие последствия.

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