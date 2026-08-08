У Києві чути вибухи під час повітряної тривоги через дрони
У Києві пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ударних безпілотників. Мешканців закликають залишатися в укриттях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та Повітряні сили ЗСУ.
У столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Згодом у місті було чути вибухи.
У КМДА закликали мешканців негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.
За даними Повітряних сил ЗСУ, спершу над Київщиною зафіксували реактивний БпЛА, що рухався повз Бориспіль курсом на Київ.
Згодом військові попередили про групу реактивних БпЛА в напрямку Василькова, а також реактивний безпілотник, що летів повз Глеваху в північному напрямку.
Нагадаємо, у ніч проти 8 серпня Росія вже атакувала Київ балістикою - тривога тоді спрацювала лише за хвилину до удару.
Внаслідок атаки в Голосіївському районі спалахнула нежитлова забудова, в Оболонському - резервуари з паливом, четверо людей дістали поранення.