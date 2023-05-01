В Києві та деяких районах області спостерігатиметься підвищення води у Дніпрі

У Києві та деяких районах області з 1 по 4 травня спостерігатимуться небезпечні гідрологічні явища. Зокрема, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

"1-4 травня на р. Дніпро у м. Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та часткове затоплення низьких прирічкових територій (І рівень небезпеки - жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Така ж ситуація буде спостерігатися: