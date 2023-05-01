В Киеве и некоторых районах области будет наблюдаться повышение воды в Днепре

В Киеве и некоторых районах области с 1 по 4 мая будут наблюдаться опасные гидрологические явления. В частности, вследствие пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет удерживаться затопление пойменных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

"1-4 мая на г. Днепр в г. Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет содержаться затопление пойменных территорий и частичное затопление низких приречных территорий (И уровень опасности – желтый)", - говорится в сообщении.

Такая же ситуация будет наблюдаться: