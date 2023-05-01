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В Киеве и некоторых районах области будет наблюдаться повышение воды в Днепре

Фото: в Киеве и некоторых районах области будет наблюдаться повышение воды в Днепре (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве и некоторых районах области с 1 по 4 мая будут наблюдаться опасные гидрологические явления. В частности, вследствие пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет удерживаться затопление пойменных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"1-4 мая на г. Днепр в г. Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет содержаться затопление пойменных территорий и частичное затопление низких приречных территорий (И уровень опасности – желтый)", - говорится в сообщении.

Такая же ситуация будет наблюдаться:

  • на Кременчугском водохранилище в Черкасской области (III уровень опасности - красный);
  • на Кременчугском, Каменском, Днепровском и Каховском водохранилищах в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях (II уровень опасности – оранжевый).
  • 1-4 мая на Верхнем Днепре в пределах страны будут удерживаться высокие уровни воды с тенденцией снижения на 1-10 см в сутки, будет сохраняться в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности – оранжевый).

Как сообщалось, после двух дней подъема уровень воды в реке Днепр в Киеве по состоянию на сегодняшнее утро не изменился. Впрочем, в городе все еще есть подтопление.

Напомним, в селе Иванков Киевской области фиксируют перебои с электроснабжением из-за порывов ветра.

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