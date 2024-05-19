В Києві та частині регіонів України тривога

Зокрема, тривогу в Україні оголосили близько 11:00.

Наразі тривога лунає в усіх регіонах, окрім Одеської, Житомирської, Вінницької, Рівненської, Хмельницької, Чернівецької, Львівської, Тернопільської, Волинської, Івано-Франківської, Закарпатської.

У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога зі східного напрямку.

Пізніше військові попередили і про ракетну небезпеку для Київської, Чернігівської та Черкаської областей. Зокрема, спочатку швидкісна ціль рухалась у напрямку Білої Церкви, а потім змінила рух на Київ.

Також швидкісну ціль зафіксували у напрямку Канева, у Полтавській області.

Відбій тривоги

З 11:56 у більшості регіонів України оголосили відбій тривоги. "Червоними" залишаються Харківська та Донецька області.