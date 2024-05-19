В Киеве и части регионов Украины тревога

В частности, тревогу в Украине объявили около 11:00.

Сейчас тревога звучит во всех регионах, кроме Одесской, Житомирской, Винницкой, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской.

В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога с восточного направления.

Позже военные предупредили о ракетной опасности для Киевской, Черниговской и Черкасской областей. В частности, сначала скоростная цель двигалась в направлении Белой Церкви, а затем изменила движение на Киев.

Также скоростную цель зафиксировали в направлении Канева, в Полтавской области.

Отбой тревоги

С 11:56 в большинстве регионов Украины объявили отбой тревоги. "Красными" остаются Харьковская и Донецкая области.