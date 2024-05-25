У Чернігові пролунав вибух
Вибух у Чернігові пролунав у суботу, 25 травня. У регіоні оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Як зазначається, у Чернігові пролунав один вибух. Повітряну тривогу оголосили у Чернігівській області о 13:23.
Також повітряну тривогу оголосили у Київській, Черкаській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північному сході. Була загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Оновлено о 14:30
Виконуючий обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако заявив, що вибух, який чули у Чернігові, пролунав не на території міста.
Руйнувань чи пошкоджень безпосередньо в Чернігові не зафіксовано. Жертв серед жителів немає.
Карта повітряних тривог станом на 13:50
Обстріли України
Останніми місяцями російська армія відновила обстріли енергетики України. Під ударом ворога були генеруючі підприємства та розподільчі мережі.
Росіяни атакували Бурштинську та Ладижинську ТЕЦ, а також знищили Трипільську та Зміївську ТЕС.
Через російські атаки та масштабні пошкодження об'єктів енергетики в Україні почали знову відключати світло для населення та бізнесу. Сьогодні орієнтовно відключення будуть з 20:00 до 24:00.
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