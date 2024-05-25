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У Чернігові пролунав вибух

Чернігів, Субота 25 травня 2024 13:58
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У Чернігові пролунав вибух Фото: у Чернігові пролунав вибух 25 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибух у Чернігові пролунав у суботу, 25 травня. У регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Як зазначається, у Чернігові пролунав один вибух. Повітряну тривогу оголосили у Чернігівській області о 13:23.

Також повітряну тривогу оголосили у Київській, Черкаській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північному сході. Була загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Оновлено о 14:30

Виконуючий обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако заявив, що вибух, який чули у Чернігові, пролунав не на території міста.

Руйнувань чи пошкоджень безпосередньо в Чернігові не зафіксовано. Жертв серед жителів немає.

Карта повітряних тривог станом на 13:50

У Чернігові пролунав вибух

Обстріли України

Останніми місяцями російська армія відновила обстріли енергетики України. Під ударом ворога були генеруючі підприємства та розподільчі мережі.

Росіяни атакували Бурштинську та Ладижинську ТЕЦ, а також знищили Трипільську та Зміївську ТЕС.

Через російські атаки та масштабні пошкодження об'єктів енергетики в Україні почали знову відключати світло для населення та бізнесу. Сьогодні орієнтовно відключення будуть з 20:00 до 24:00.

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