У Києві та більшості областей України оголошували повітряну тривогу

Субота 09 серпня 2025 13:51
У Києві та більшості областей України оголошували повітряну тривогу Фото: у Києві та більшості областей України оголосили повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У Києві та більшості областей України сьогодні вдень, 9 серпня, оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах попереджають про загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", - зазначили у Повітряних силах ЗСУ.

Також оборонці неба попередили про швидкісну ціль на Сумську область зі сходу і загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Повітряна тривога у Києві та більшості регіонів тривала 13 хвилин.

Удари РФ по Україні 9 серпня

В ніч на 9 серпня РФ випустила по Україні 47 дронів і атакувала двома крилатими ракетами "Іскандер-К". Сили ППО знешкодили крилату ракету та 16 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 31 БпЛА на 15 локаціях.

Як відомо, росіяни зранку атакували Дніпро ракетами. Поранення отримали жінка 1984 р.н. та двоє чоловіків 1995 і 2004 р.н.

Також сьогодні зранку окупанти завдали удару по маршрутному автобусу у передмісті Херсона. Унаслідок атаки загинули двоє цивільних осіб, 16 осіб постраждали.

