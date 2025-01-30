У Києві та більшості областей України оголосили повітряну тривогу: чути вибухи

Сигнал тривоги у столиці оголосили о 02:03. Водночас у Повітряних силах змінити інформували, що у Київській області зафіксовано декілька груп "Шахедів", які рухалися до Житомирської області. Інформацію про ворожі БпЛА підтвердили також у КОВА.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні о 02:06.

Українців закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги і дотримуватися інформаційної тиші. Зокрема, не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників.

Крім того, приблизно о 02:11 вибухи було чути у Києві.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:15 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у більшості регіонів нашої країни.