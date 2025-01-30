RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

В Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу: слышны взрывы

Фото: украинцев призвали быть в укрытиях (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 30 января в Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной этого стали вражеские БпЛА, которые атакуют различные регионы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Киевской областной военной администрации.

Сигнал тревоги в столице объявили в 02:03. В то же время в Воздушных силах изменить информировали, что в Киевской области зафиксировано несколько групп "Шахедов", которые двигались в Житомирскую область. Информацию о вражеских БпЛА подтвердили также в КОВА.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении в 02:06.

Украинцев призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и соблюдать информационную тишину. В частности, не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.

Кроме того, примерно в 02:11 взрывы были слышны в Киеве.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:15 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в большинстве регионов нашей страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевРоссийская ФедерацияВойна в Украине